IHC: i nuovi pacchetti di Le Massif Hotel di Courmayeur

Sono dedicati all’outdoor e all’esperienza food i due nuovi pacchetti ideati da Le Massif Hotel & Lodge, resort 5 stelle firmato Italian Hospitality Collection, che riaprirà il 28 novembre a Courmayeur per la stagione invernale.
La proposta “Inverno da Alpinista - Tra Storia e Avventura”, di due notti, comprende un soggiorno in una delle esclusive Rooftop Suite dedicate ai grandi pionieri delle vette, un’escursione sui sentieri panoramici che guardano il Monte Bianco accompagnati da una guida esperta e la visita al Museo delle Guide Alpine.
Il pacchetto “Alpine Gourmet Journey”, sempre di due notti, prevede invece un percorso gastronomico: si inizia con un pranzo gourmet a base di pesce a La Loge du Massif, lo chalet situato sulle piste di Plan Checrouit, segue un aperitivo al Lounge Bar del Gigante con degustazione di vini e prodotti locali guidata dal sommelier e infine cena degustazione di quattro portate presso Le Chétif, il ristorante principale.