IHG rafforza la presenza del brand Crowne Plaza in Giappone aggiungendo tre strutture al portafoglio del marchio nel Paese, che include già 20 indirizzi.

Il colosso dell’hospitality ha infatti siglato un accordo con Hotel Management International Ltd per il rebranding di tre hotel che prenderanno il nome di ANA Crowne Plaza Kochi, ANA Crowne Plaza Chiryu e ANA Crowne Plaza Hamamatsu. Il trio di strutture avrà un totale di 539 camere e l’apertura è prevista per la prima metà del 2026. Come spiega TopHotelNews IHG Hotels & Resorts ha una forte presenza in Giappone, cresciuta nel tempo fino a farlo diventare uno dei più grandi operatori internazionali del Paese, con 47 hotel e oltre 14mila camere, di otto brand: Six Senses, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo, Crowne Plaza, Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express e voco hotels.

Nei prossimi tre anni IHG lancerà sul mercato tre nuovi marchi, tra cui Regent Hotels & Resorts, Vignette Collection e Garner Hotels.