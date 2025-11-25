IHG inaugura a Dubai l’hotel più alto del mondo

Apre a Dubai sotto le insegne della Vignette Collection di IHG l’hotel più alto del mondo: con i suoi 377 metri d’altezza può contare su 82 piani e una delle piscine a sfiori più elevate del globo.
Il progetto del Ciel Dubai Marina prevede anche una spa la cui apertura è fissata per febbraio del prossimo anno e una palestra aperta 24 ore su 24 con vista sullo skyline. A disposizione degli ospiti anche il Soluna Beach Club su Palm Jumeirah.
Dal punto di vista gastronomico, come riporta luxurytraveladvisor.com, l’hotel propone Tattu, il concept asiatico nato nel Regno Unito che debutta così a Dubai. Al 74esimo gli ospiti potranno gustare la cucina cinese e giapponese contemporanea, mentre al 76esimo piano troveranno la Tattu Sky Pool. All’81° piano, la Sky Lounge & Terrace offre cocktail, musica e una vista mozzafiato a 360 gradi da uno dei punti panoramici più spettacolari della torre.