IHG, la corsa caraibica: le new entry nell’alto di gamma

Cinque nuove strutture già operative e 32 in programma per i prossimi anni. Non si arresta la crescita di IHG Hotels & Resorts in Messico e ai Caraibi, con un business plan incentrato soprattutto sui brand di fascia alta. Il gruppo recentemente ha aperto la sua prima proprietà a marchio Six Senses nella regione, Six Senses La Sagesse a Grenada. Il brand di lusso è fortemente connotato in chiave di benessere e sostenibilità e offre agli ospiti grandi spa ed esperienze culinarie con menu progettati tenendo conto degli ingredienti di produzione locale.

I nuovi Six Senses

Le prossime new entry saranno il Six Senses Grand Bahama e il Six Senses Xala, sulla costa pacifica del Messico, il cui lancio è previsto nel 2026. Il progetto Grand Bahama, spiega TopHotelNews, comprenderà 45 ville sul lungomare e sui canali con accesso a oltre 700 metri di spiaggia. Progettata dagli architetti 3XN attorno ai principi di sostenibilità, la struttura sarà prefabbricata per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

A Xala, invece, il Six Senses - a soli dieci minuti dal nuovo aeroporto internazionale di Chalacatepec - offrirà un mix di sistemazioni, dalle camere singole alle ville con tre camere da letto. Tutte le 51 unità avranno le proprie piscine private.

Anche l’altro brand luxury del gruppo, InterContinental, si sta espandendo nella regione. L’InterContinental Presidente Monterrey da 293 camere verrà inaugurato in Messico nella seconda metà del 2024 e sarà seguito dall’InterContinental Grenada Resort, la cui apertura è prevista nel 2025.

Lo sviluppo riguarda anche i marchi lifestyle di IHG. Kimpton ha già visto due aperture nel 2024, in Messico, cui seguirà a breve il lancio di Kimpton Las Mercedes a Santo Domingo. Questo hotel da 130 camere verrà realizzato in collaborazione con il gruppo Iberostar. E prima della fine dell’anno sarà aperto alle prenotazioni anche il Kimpton Tres Ríos Riviera Maya, sulla costa caraibica del Messico.