Ihg: poker di new entry in Italia a Milano, Torino e Alberobello

Sono in arrivo 4 nuovi hotel targati Ihg in Italia. Il gruppo continua nella strategia di crescita sul territorio italiano, dove con queste prossime new entry, porterà il suo portfolio tricolore oltre le 50 unità.

“I progetti coprono destinazioni urbane e turistiche chiave – spiega la società in una nota - e includono un nuovo hotel a doppio marchio Crowne Plaza e Staybridge Suites Milano NoLo - primo hotel a marchio Staybridge Suites e primo progetto a doppio marchio di IHG in Italia - insieme all'Hotel Indigo in Puglia, ad Alberobello e al Garner Hotel di Torino Porta Nuova”.

Il progetto milanese prevede la conversione e il rebranding di un hotel esistente in un'offerta combinata di categoria upper-upscale e per soggiorni di lunga durata, comprendente 167 camere Crowne Plaza e 96 appartamenti Staybridge Suites, con l'apertura di entrambi gli hotel prevista per gennaio 2027. A Torino invece Garner Hotel, Torino Porta Nuova IHG introdurrà il marchio Garner a Torino con la conversione di un hotel da 57 camere in posizione centrale, secondo progetto a marchio Garner in Italia. L'hotel sorgerà in un edificio storico di fronte alla stazione di Torino Porta Nuova.

Chiude il percorso di sviluppo la Puglia con l'Hotel Indigo ad Alberobello, segnando il primo Hotel Indigo del gruppo nella regione e un passo significativo nel rafforzamento della sua presenza Luxury & Lifestyle nel Sud Italia. L'hotel di nuova costruzione da 129 camere sarà gestito da AG Group e la sua apertura è prevista per il 2028.