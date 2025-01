L’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5 stelle di Palau, parte del portafoglio di Delphina hotels & resorts, è entrato a far parte del prestigioso portfolio di The Leading Hotels of the World (LHW), la più grande collezione di alberghi di lusso indipendenti al mondo, che include oltre 400 strutture 5 stelle in 80 Paesi.

“L’ingresso - commenta Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts - rappresenta un momento molto importante per la nostra azienda e il territorio perché è una pietra miliare di un percorso di sviluppo che sta interessando tutto il Nord Sardegna”. Il cinque stelle è entrato nella collezione in seguito a un piano di investimenti milionario realizzato negli ultimi tre anni, che gli ha permesso di posizionarsi come unico hotel di proprietà e gestione sarda tra le strutture più blasonate del Nord della Sardegna.

Il lusso sostenibile

“Delphina hotels & resorts - continua Muntoni - ha ormai consolidato da tempo la sua proposta 5 stelle e la filosofia che racchiude un lusso sostenibile e integrato nel territorio, assieme alla genuinità trasmessa dalle tradizioni del luogo. Il fatto che la proprietà e la gestione dell’Hotel Capo d’Orso sia al 100% locale ci inorgoglisce e ci fa sentire fortemente la responsabilità di essere l’unico LHW nell’area che va da Olbia all’Arcipelago di La Maddalena”.

“Questa straordinaria struttura nel Nord della Sardegna - aggiunge Deniz Omurgonulsen, vicepresidente, Member Experience, The Leading Hotels of the World - incarna il fascino senza tempo e l’essenza vitale che definiscono la nostra collezione. Dalla sua serena atmosfera mediterranea ai dettagli pensati per il romanticismo, il relax e l’esplorazione, Capo d’Orso invita i viaggiatori ad abbracciare il momento e a connettersi con le meraviglie della natura. È un vero paradiso di eleganza e armonia, perfettamente in linea con l’impegno di LHW di offrire esperienze di lusso autentiche e indipendenti”.

L’inserimento in LHW rappresenta inoltre per l’hotel un’opportunità per rafforzare la sua presenza in mercati strategici come Stati Uniti, Middle East e Asia, “dove la domanda di Nord Sardegna è in costante crescita - fa notare Dino Mitidieri, general manager dell’Hotel Capo d’Orso -. Siamo certi che la Gallura sarà una destinazione sempre più internazionale, grazie alla sua natura incontaminata e dalle tradizioni profondamente radicate nell’isola”.