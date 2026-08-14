Connettività aerea capillare, riqualificazione urbana e una vasta offerta culturale sostengono un dinamismo alberghiero notevole al Cairo, sempre più orientato al segmento premium. Inoltre, l’arrivo di nuovi brand internazionali del lusso con 80 progetti di sviluppo alberghiero per 16.400 camere nei nuovi quartieri a est del Nilo e a Giza sta elevando gli standard dell’intera destinazione: “Il Cairo attira sempre più viaggiatori high-end e tutto il comparto sta investendo nell’upgrade del prodotto e dei servizi complementari per rispondere a una domanda in costante crescita” afferma Nasreen Shawky, direttrice sales & marketing Sheraton Cairo Hotel & Casino.

In questa accelerazione, lo Sheraton (Marriott), registra un incremento delle prenotazioni da tutti i principali mercati occidentali e orientali, favorito anche dal restyling che ha restituito la piena disponibilità delle 651 camere con 105 suite: “Il nuovo concept moderno e funzionale attrae un mix di clientela leisure, business, gruppi, Mice e ha capitalizzato un incremento dall’apertura del Grand Egyptian Museum a novembre scorso”.

Il segmento leisure rappresenta il 40% del totale clientela, ma l’occupazione media al 70% durante tutto l’anno con un soggiorno medio di tre notti e l’aumento dei gruppi e dei viaggiatori d’affari fanno presagire un “tutto esaurito” nella prossima stagione di punta invernale e una stima di crescita della domanda “di oltre il 30% anno su anno”.

Il ruolo del mercato italiano

L’Italia contribuisce con un interesse crescente per il soggiorno culturale al Cairo, in abbinamento alla costa nord in estate e a una crociera sul Nilo in inverno: “Le prenotazioni italiane sono aumentate del 200% nel 2026 e prevediamo un inverno particolarmente forte” - conferma Pauline Tadros, marketing manager della struttura.

Lo Sheraton collabora con i tour operator italiani attraverso le Dmc locali, proponendo pacchetti competitivi che includono spesso la cena in hotel, molto apprezzata dai connazionali: “Good value for money, differenti tipologie di camere, un club alla moda e la posizione centrale sono i nostri punti di forza”. L’obiettivo è confermare la riconoscibilità di Sheraton come un brand premium con servizi esclusivi e si attendono annunci sui prossimi sviluppi nel Paese da parte di Marriott in ogni categoria.