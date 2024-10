Il capitale umano secondo Icon Collection, prosegue il progetto ‘We Plant’

Un albero piantato per ogni dipendente che abbia maturato più di tre anni di servizio nelle aziende del gruppo. Così Icon Collection vuole rappresentare simbolicamente i legami duraturi con i propri dipendenti e per questo ha lanciato lo scorso anno l’iniziativa ‘We Plant’, simbolo del rispetto per chi lavora nelle strutture del gruppo.

Lo scorso anno al Park Hotel Marinetta sono stati piantati 35 tra alberi e arbusti e il prossimo 30 ottobre al The Sense Esperience Resort in Toscana verranno piantati 26 alberi e arbusti in onore dei collaboratori, tra cui quello in onore di Gianmarco Tani, Hr generalist del gruppo.

“Mi sono sentito parte di una vera famiglia - racconta Tani -. Quando la direzione generale mi ha chiesto di esprimere il mio parere nella scelta del nuovo HR manager con cui avrei lavorato a stretto contatto ho capito che la mia opinione in Icon conta davvero. Potevano prendere questa decisione senza di me, ma hanno voluto includermi, dimostrando che sono importante non solo come professionista, ma anche come persona”.

Il progetto ‘We Plant’ rappresenta una delle tante iniziative messe in campo da Icon Collection del gruppo imprenditoriale Ficcanterri e che vanno dalle giornate di team building agli incontri formativi con esperti come mental coach e psicologi del lavoro. L’iniziativa sostiene inoltre l’obiettivo 15, ‘Love Nature’, degli SDGs (Sustainable Development Goals) del WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), rafforzando l’impegno verso un futuro più sostenibile.