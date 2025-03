Il Chia Laguna Resort rafforza l’offerta sportiva per i ragazzi

Riaprirà per la nuova stagione il 15 aprile il Chia Laguna Resort, che anche quest’anno si conferma punto di riferimento per gli appassionati di sport e di calcio, arricchendo la sua proposta sportiva per i più piccoli con la nuova Campioni Soccer Academy, che va ad unirsi alle già presenti GZ19 Football Academy e Juventus Resort Experience.

La stagione prende il via con la Chia Sport Week, che torna dal 25 al 27 aprile, un evento durante il quale il Chia Laguna Resort ospiterà atleti e sportivi semi-professionisti impegnati in tre competizioni: la ChiaSWIM (nuoto in acque libere su distanze da 1.9 km a 5 km), il ChiaTRI (triathlon nelle distanze sprint, olimpico e medio) e la Chia21 (mezza maratona, 10 km e la Family Run di 5 km).

Novità assoluta per il 2025, la Campioni Soccer Academy si svolgerà al Chia Laguna Resort dal 26 al 30 maggio e dal 7 all’11 luglio. Guidate da ex giocatori della Premier League inglese, le due settimane di camp vedranno la presenza di Denis Irwin a maggio e Gabby Agbonlahor a luglio.

Torna in estate la Juventus Resort Experience, organizzata per i giorni 14-18 luglio, dal 28 luglio al 1° agosto, e ancora 18-22 e 25-29 agosto sotto la guida di allenatori qualificati del settore giovanile della Juventus.

Dal 21 al 25 luglio e dal 4 all’8 e 11-15 agosto, infine, Chia Laguna Resort ospiterà la GZ19 Football Academy, fondata dal campione Gianluca Zambrotta. Il camp offre l’opportunità di allenarsi con Zambrotta e altri ex professionisti, focalizzandosi sullo sviluppo tecnico e tattico. Tutte le academy sono per bambini e ragazzi da 5 a 16 anni.