Un opening party con oltre 400 ospiti, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri. Così ha debuttato sulla scena dell’hospitalità romana d’alta gamma Casa Monti, il primo hotel nella Capitale del gruppo francese Leitmotiv.

L’evento, caratterizzato da scenari artistici e intrattenimento musicale, ha spaziato dallo swing anni ‘50 al dj set per tutti gli ambienti dell’hotel hanno che hanno ospitato sorprese e momenti artistici, tra cui la mostra “Seeds Grow” curata da IDA. L’hotel, immaginato da Laura Gonzalez, creativa del progetto, come un rifugio per artisti, è un 5 stelle con 26 camere e 10 suite, situato in un palazzo del XVIII secolo e riflette un profondo legame con l’arte, con oggetti d’antiquariato e artigianato locale che celebrano il quartiere.