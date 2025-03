Il Falkensteiner Hotel & Spa riapre a Jesolo all’insegna del benessere

Il prossimo 28 marzo, il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo riaprirà i battenti per regalare ai suoi ospiti un’esperienza di soggiorno che intreccia rigenerazione e dolce vita fronte mare.

Affacciata sulla Riviera Adriatica, la struttura è il rifugio ideale per chi è alla ricerca di una fuga primaverile all’insegna del benessere. L’Acquapura Blue Horizon è un’area wellness di 2 mila metri quadrati dove il mare diventa parte dell’esperienza sensoriale. Tra piscine riscaldate interne ed esterne, saune panoramiche, massaggi hawaiani e trattamenti ispirati alla talassoterapia, gli ospiti potranno immergersi in rituali pensati per ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente, scegliendo fra l’ampio ventaglio di attività e pacchetti proposti dall’hotel.

ra questi spicca il Day Spa perfetto per una pausa rilassante dalla routine quotidiana, il Night Spa per concedersi una coccola sotto il cielo stellato o l’Aufguss Weekend Special: un fine settimana di totale relax con esperti maestri del vapore che accompagneranno i viaggiatori attraverso un programma interamente dedicato agli effetti benefici di questa pratica.

Inoltre, per gli amanti della mixology, ogni venerdì a partire dall’11 aprile è in programma l’evento Cheers & Vibes nella lounge della struttura, un’occasione per sorseggiare un buon cocktail al ritmo della musica anni ‘70-’80 del trio internazionale Glen White & Jeiko.