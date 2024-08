Il Grand Hotel San Pellegrino Terme a un gruppo americano. Era chiuso dal 1979

Sembrano esserci degli spiragli per il recupero del Grand Hotel di San Pellegrino Terme. L’ennesima gara se la sarebbe aggiudicata il gruppo americano Ekn Development che metterà in campo un restauro da oltre 64 milioni di dollari e avrà in gestione il complesso per 99 anni. Prevista anche una compartecipazione pubblica di 5 milioni.

Il progetto prevede la realizzazione di 118 camere, si legge su Il Giorno, in aggiunta a una Spa, un ristorante e negozi di lusso. La struttura, realizzata all’inizio del 1900, fu inaugurata dalla Regina Margherita di Savoia e negli anni passati ha poi continuato a ospitare teste coronate come la Regina Elena, il principe Umberto o il re d’Egitto, insieme a scrittori, poeti e personaggi dello spettacolo e dello sport. Fino alla sua chiusura nel 1979.