Hilton triplicherà sua presenza in Egitto con piani per aprire 25 hotel in tutto il Paese, inclusa la firma di più di dieci nuove proprietà sotto diversi marchi del gruppo.

Le nuove firme includono il debutto del marchio lifestyle di Hilton, Tapestry Collection by Hilton, nel continente africano, così come la prima Curio Collection by Hilton in Egitto e un resort all inclusive sotto il marchio Hilton Hotels & Resorts.

Come riporta TravelDailyNews, Hilton è pronto inoltre ad aprire l’Hilton Cairo Nile Maadi, situato nel quartiere Maadi della capitale. L’hotel dovrebbe aprire all’inizio del 2025 e avrà camere moderne con viste panoramiche su Nilo e piramidi.

Commentando la crescita di Hilton in Egitto, Carlos Khneisser, vicepresidente sviluppo, Medio Oriente e Africa, ha affermato: “L’Egitto è il nostro mercato più longevo nella regione Mea, dove operiamo da oltre 60 anni. Siamo entusiasti di continuare a costruire su questa eredità mentre acceleriamo la nostra crescita. Il debutto dei nostri marchi lifestyle in Egitto segna un’importante pietra miliare, consentendo agli ospiti di immergersi nelle ricche esperienze che il Paese ha da offrire”.

Cominciando da Il Cairo, il gruppo ha in programma di aprire l’Hilton Cairo Historic City nel 2027, un DoubleTree by Hilton Cairo Downtown nel 2028, l’Hilton Cairo Suez Road: in partnership con Rehana Hotels Group, il DoubleTree by Hilton Cairo West Leaves, l’Hilton Garden Inn Cairo West in partnership con Marina Valley for Real Estate, l’Hilton Garden Inn New Cairo Palm East in partnership con Tahoon Group for Real Estate Investment.

Queste nuove acquisizioni si aggiungono alle due proprietà già acquisite a Il Cairo, il DoubleTree by Hilton New Cairo At Forty Residences e l’Hilton Garden Inn Cairo New Zayed, portando il portafoglio alberghiero Hilton a Il Cairo a 14.

Venendo ai resort, la firma di tre accordi con Concord segnerà il debutto in Egitto dei marchi lifestyle di Hilton, Curio Collection by Hilton e Tapestry Collection by Hilton.

In pipeline il Curio Collection by Hilton a Sharm El Sheikh, il Curio Collection by Hilton a Marsa Alam, l’Abu Dabbab Lodge, Tapestry Collection by Hilton, l’Hilton Marsa Alam Marina, il DoubleTree by Hilton Alamein Marina Valley.

In conclusione, si prevede che la pipeline di hotel Hilton in Egitto creerà oltre 5mila nuove opportunità di lavoro.

Di recente, Hilton ha lanciato la sua scuola di ospitalità in Egitto, collaborando con istituzioni accademiche e università per formare e reclutare la prossima generazione di giovani professionisti dell’ospitalità.