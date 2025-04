Il gruppo Hotusa apre l’Eurostars Matera La Suite 5*

Arriva il 12° hotel in Italia per Eurostars Hotel Company, che ha aggiunto al suo portfolio l’Eurostars Matera La Suite 5*, consolidando il Paese come terzo mercato più importante per l'azienda.

“L’aggiunta dell’Eurostars Matera La Suite rafforza la nostra strategia di espansione nel segmento premium in Italia, concentrandoci su località di grande attrattiva turistica e culturale con un'offerta di alta qualità. Non vediamo l’ora di continuare a crescere nella regione con nuove iniziative che rafforzino il nostro impegno per un turismo d’eccellenza”, ha affermato Amancio López, presidente del Gruppo Hotusa.

Attualmente la catena gestisce 12 strutture in Italia, situate in destinazioni chiave come Roma, Firenze, Napoli, Venezia e Palermo, tra le altre.