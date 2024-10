Il Gruppo Numa fa il poker a Milano con il Numa Sempione

Il Gruppo Numa cresce a Milano inaugurando Numa Sempione, il quarto suo indirizzo nel capoluogo lombardo. La struttura dispone di 36 unità da 72 posti letto, progettate per soggiorni di breve durata, e si trova in Corso Sempione 39, a soli 700 metri dal CityLife Shopping District e a 15 minuti a piedi dall’Arena Civica. Precedentemente adibito a uffici e abitazioni, l’immobile è stato oggetto negli spazi interni di un progetto di ristrutturazione ideato e realizzato da Investire SGR ed è stato trasformato per offrire appartamenti di alta qualità, confortevoli e tecnologici. “Numa Sempione - sottolinea Umberto Ottaviani, direttore generale per l’Italia del gruppo - dimostra il nostro impegno nel portare alloggi di alta qualità, flessibili e sostenibili in questo mercato chiave. La partnership con Investire ci ha permesso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza qui, e non vediamo l’ora di continuare questa collaborazione mentre ci espandiamo in tutta Italia in città come Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino”.