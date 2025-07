Il Gruppo UNA si espande in Basilicata, nuovo hotel a Matera

Il Gruppo UNA si espande in Basilicata inserendo nel suo portfolio l’hotel La Martella Matera, che si trova a 10 minuti dal centro cittadino, in prossimità dei celebri Sassi e del Parco della Murgia Materana.

La struttura, entrata a far parte della collezione UNA Italian Hospitality, dispone di 38 camere e suite destinate sia a viaggiatori business sia a chi è in cerca di relax e di una vacanza all’insegna della cultura e dell’autenticità del territorio. Nel ristorante interno non mancano proposte e piatti a base di specialità lucane e carta dei vini con etichette regionali. Il parcheggio all’aperto per auto e moto ha la colonnina di ricarica per veicoli elettrici ed è disponibile anche il servizio di trasferimento in navetta da e per l’aeroporto più vicino.

Con questo nuovo ingresso, UNA Italian Hospitality porta a 24 il numero dei suoi hotel affiliati e punta sempre di più a investire nel Sud Italia.