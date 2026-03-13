Far evolvere l’offerta per adeguarla nel migliore dei modi a una domanda in continuo cambiamento. Questa la linea di pensiero, evidenziata sul TTG Today in distribuzione e online, che ha spinto Sandals Resort International a ideare Sandals 2.0, la nuova accezione di lusso che contraddistingue alcune delle strutture del brand dei Sandals Resorts.

A spiegarci l’evoluzione del marchio è Christian Casagrande, Sales Manager Southern Europe at Unique Vacations UK Ltd., Sales and Marketing Representative of Sandals Resorts and Beaches Resorts. “Si tratta - ci dice - di una reinterpretazione più raffinata, immersiva e orientata all’esperienza del lusso all-inclusive nei Caraibi. Non è - precisa - solo un programma di ristrutturazione, ma un vero e proprio riposizionamento strategico che combina design contemporaneo, maggiore integrazione con la destinazione e servizi distintivi potenziati”.

Un’idea che si è già concretizzata in strutture come Sandals Saint Vincent and the Grenadines, Sandals Dunn’s River e Sandals Royal Curaçao, dove gli ospiti possono usufruire di escursioni ed esperienze gratuite a contatto con la comunità locale.

Il servizio completo è disponibile sul TTG Today in distribuzione e online a questo link