Il nuovo modello di vacanza firmato Bluserena Hotels & Resorts

Un nuovo modello di vacanza per Bluserena Hotels & Resorts, che presenta il nuovo modello di vacanza Inclusive Made in Italy, disponibile in tutti i suoi resort a partire dalla stagione estiva 2026.

Per la prima volta in Italia, un grande gruppo dell’ospitalità leisure supera il tradizionale schema della pensione completa e introduce tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – ripensate per offrire più valore, più gusto, più servizi e più libertà alle famiglie italiane e internazionali.

Accanto al rinnovamento delle formule, Bluserena lancia un nuovo concept di ristorazione, “La Trattoria”, presente in tutti i resort: un omaggio autentico alla cucina regionale italiana, con ricette locali, atmosfera calda e una selezione di vini che valorizza il territorio.

La trasformazione arriva dopo tre anni consecutivi di crescita record, oltre 1.200.000 presenze registrate nel 2025 e un percorso di forte rinnovamento del prodotto, dell’esperienza e della qualità del servizio, per investimenti complessivi che superano i 70 milioni di euro (2023-2025).

“Abbiamo scelto di creare questo nuovo modello di vacanza perché il mercato ci sta dicendo che le famiglie cercano più valore, più libertà e un’esperienza più semplice e più ricca – spiega Marcello Cicalò, ceo Bluserena Hotels & Resorts -. Oggi siamo la prima grande catena italiana a introdurre un modello di vacanza all inclusive realmente strutturato e scalabile, ispirato ai migliori standard internazionali ma con un’identità profondamente tricolore. Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive rappresentano per noi molto più di tre formule: sono il modo in cui vogliamo riscrivere l’esperienza Bluserena, mantenendo tutto ciò che ci ha resi apprezzati fino ad oggi, ma potenziando ulteriormente i servizi e il prodotto. Più gusto, più servizi, più qualità percepita”.

Secondo Cicalò “con ‘La Trattoria’, i nuovi Beach Club, più sport, un’offerta ancora più forte per le famiglie, intrattenimento e animazione di qualità strepitosa, portiamo il nostro prodotto a un livello superiore. È un passo strategico, che nasce dall’ascolto dei nostri ospiti — con cui abbiamo una relazione di forte sinergia — e dalla volontà di guidare, non inseguire, la trasformazione del mercato leisure italiano. L’obiettivo è chiaro: creare un modello di vacanza Inclusive Made in Italy, con standard elevati e un’attenzione umana che fa la differenza. La nostra missione è semplice: rendere i nostri ospiti più felici”.