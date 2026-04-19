Il tour di Bad Bunny fa impennare gli affitti brevi in tutta Europa

La mappa della domanda degli affitti brevi in Europa si sovrappone a quella delle date del tour di Bad Bunny. Ad affermarlo sono i dati di PriceLabs, che segnala come l’annuncio della serie di concerti dell’artista portoricano abbia portato a un forte aumento della domanda di affitti.
Come riporta traveldailynews.com, secondo la piattaforma di revenue management, a poco più di un mese dall’inizio, le notti prenotate sono aumentate in tutte le città del tour europeo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Nella classifica delle percentuali di crescita, Milano si piazza al secondo posto con un aumento del 277% e una tariffa media giornaliera di 226 dollari, un +25% rispetto al dato di dodici mesi prima. Al primo posto c’è Varsavia, con una domanda in crescita addirittura del 431%, e al secondo Düsseldorf, con un +340%.