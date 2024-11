Intesa Sanpaolo, accordo di filiera con ITI Marina Hotels per sostenere le imprese sarde

Un accordo di filiera a supporto del turismo in Sardegna. Attraverso il Programma Sviluppo Filiere Intesa Sanpaolo ha siglato una partnership con ITI Marina Hotels & Resorts per promuovere il turismo sostenibile e integrato nella regione favorendo l’accesso al credito delle imprese fornitrici aderenti alla filiera per sostenere gli investimenti necessari a rafforzarle. L’accordo di filiera sottoscritto a favore dei fornitori di ITI Marina - che solo nelle sue strutture dispone di circa 15mila posti letto e impiega annualmente fino a 2mila lavoratori stagionali locali - avrà un impatto significativo sull’economia dell’indotto.

“L’operazione - commenta Piero Loi, direttore generale ITI Marina Hotels & Resorts - sancisce una comunione di interessi tra i nostri obiettivi aziendali, quelli del Programma di Intesa Sanpaolo e quelli del nostro territorio. Da decenni siamo focalizzati sullo sviluppo, investimento e crescita del territorio sardo, dove quotidianamente le nostre quaranta strutture ricettivo-alberghiere collaborano con fornitori locali legati a tutte le filiere del turismo, creando, conseguentemente, assieme ai posti di lavoro, un indotto diretto e indiretto su scala regionale di grande valenza economico-sociale”.

La filiera partirà con una selezione di dieci fornitori sardi, scelti per il loro contributo strategico al settore, e si amplierà progressivamente, includendo realtà locali dei settori agroalimentare e artigiano. In questo modo, il progetto contribuirà a favorire l’impiego di prodotti locali e a rafforzare l’economia circolare in Sardegna, rispondendo alla crescente domanda di sostenibilità nel turismo.

Condizioni di credito vantaggiose

Il Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo offre alle imprese aderenti condizioni di credito vantaggiose, accesso a servizi dedicati e formazione. Intesa Sanpaolo ha già attivato circa 900 contratti di filiera in tutta Italia, che coinvolgono oltre 115.000 dipendenti, circa 21.000 fornitori, per un fatturato complessivo che supera i 100 miliardi di euro. In Sardegna il programma a oggi supporta 18 filiere, che generano un fatturato di 1 miliardo di euro e coinvolgono oltre 500 piccole aziende locali.

“La creazione di questo accordo di filiera - sottolinea Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo - rappresenta un’importante opportunità per supportare le eccellenze locali e promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile. Con questa iniziativa Intesa Sanpaolo vuole creare valore per l’intero sistema turistico dell’isola coinvolgendo le imprese sarde, anche di piccole dimensioni, in un percorso di crescita comune”.