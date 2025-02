Si chiama ‘CresciBusiness Progettiamo Sostenibile’ la nuova edizione del programma di IntesaSanpaolo rivolto anche alle aziende del turismo e della ristorazione. Un programma a tappe che parte oggi da Torino, dove Intesa Sanpaolo incontra e premia alcune delle 120 piccole aziende selezionate tra le oltre 2000 candidate, realtà che si sono distinte in progetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance e alle quali ha dedicato, appunto, il piano CresciBusiness.

Da oggi al 9 aprile il percorso a tappe attraverserà tutta l’Italia in quaranta giorni, per incontrare le aziende nelle loro sedi. ‘Progettiamo Sostenibile’ rientra nel piano CresciBusiness lanciato dal gruppo a fine 2022, che mette a disposizione 5 miliardi di euro per investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo commerciale legati alle iniziative del Pnrr.

Obiettivi Esg come valore etico e di business

Tutte le aziende che partecipano al programma sono caratterizzate da una dimensione ridotta, si misurano con la sfida della crescita e riconoscono agli obiettivi Esg un valore non solo etico, ma anche di business; grazie a iniziative attente all’ambiente, all’inclusione e alla comunità sociale in cui operano, migliorano il proprio profilo finanziario e accrescono il potenziale di crescita e competitività.

Tra le realtà esemplari i ristoranti plastic-free attenti alla gestione dei rifiuti e agli sprechi alimentari, oppure le strutture ricettive realizzate con materiali edili sostenibili e che usano impianti fotovoltaici e pannelli solari per un minor impatto ambientale ed energetico.

Oggi - spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo - confermiamo il nostro impegno nell’accompagnare la crescita sostenibile di tutte le imprese, che siano Pmi, startup o piccole realtà a gestione individuale e familiare. Per ascoltare le esigenze di queste ultime abbiamo azzerato per tutto il 2025 le commissioni da micropagamenti pos fino a 10 euro, al contempo continuiamo a mettere al centro della nostra strategia la sostenibilità, leva di sviluppo anche in piccole aziende virtuose”.

“Un processo - conclude - che promuoviamo e al quale abbiamo contribuito con quasi 10 miliardi di credito fino a dicembre scorso, erogati a realtà imprenditoriali di ogni dimensione”.