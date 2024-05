Ischia, il Punta Molino ha un nuovo hotel manager: Antonio Buono

Tra i suoi obiettivi c’è quello di porre particolare attenzione al coinvolgimento e allo sviluppo del team, incoraggiando una cultura di valorizzazione e crescita professionale. Antonio Buono è il nuovo Hotel Manager di Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA, l’iconico cinque stelle di Ischia che, come sottolinea lui stesso, “è un punto di riferimento dell’ospitalità di lusso italiana”.

Classe 1973 e ischitano di nascita, Buono approda alla direzione dell’hotel dopo un’esperienza di 36 anni in Italia e all’estero nel mondo dell’hotellerie; ultima lunga esperienza al Majestic Roma in Via V. Veneto, preceduto dal Le Royal Monceau di Parigi, dal The Waldorf Meridien di Londra e dal Bayerischer Hof a Monaco di Baviera.

La questione del personale

“L’albergo - sostiene - deve venire riconosciuto come un luogo di lavoro privilegiato. Noi, dal canto nostro, abbiamo quasi completato il recruiting e lo staffing per la stagione 2024 anche se, essendo una realtà stagionale, non è semplice reperire personale (una tendenza che si riscontra anche a livello nazionale). Abbiamo ovviato creando un mix di personale referenziato di esperienza internazionale per le posizioni maggior rilievo e puntato soprattutto sull’attitudine e la voglia dei nostri giovani collaboratori di far parte del fantastico mondo dell’hotellerie”.

Intanto la stagione del Punta Molino si presenta tutta in discesa: “Le prenotazioni stanno andando molto bene - sottolinea Buono - e a oggi abbiamo un incremento del 20% del fatturato rispetto all’anno scorso, con una conseguente crescita occupazionale del 30%”. Il principale mercato emissore è l’Italia, con uno share di quasi il 40%, “seguita dal bacino statunitense al 25%, che si mostra in forte crescita, poi Regno Unito, Russia, Germania e Francia” conclude Buono.