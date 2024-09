Ita Airways accompagnerà Papa Francesco anche nel prossimo viaggio apostolico in Lussemburgo

Nuovo viaggio per Papa Francesco e anche in questa occasione sarà Ita Airways ad accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio apostolico che lo porterà in Lussemburgo. La partenza è prevista per il prossimo 26 settembre a bordo di un A321neo, primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy).

“Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l'aeroporto di Fiumicino saranno presenti il direttore generale di Ita Airways, Andrea Benassi, e il chief commercial officer e ceo Volare, Emiliana Limosani – spiega la compagnia in una nota -. Il supervisore delle attività di bordo sarà il Comandante Corrado Di Maria con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 9 persone, 3 piloti e 6 assistenti di volo, a cui si unisce il team Ita Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale”.