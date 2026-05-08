Si apre un nuovo capitolo di crescita per Italian Hotel Group. Il gruppo ha affidato la guida della holding ad Anna De Simone, manager interna che negli ultimi anni ha contribuito a trasformare l’offerta, attraverso innovazione tecnologica e riposizionamento strategico delle strutture.

La nuova nomina muove nell’ottica di mantenere continuità di visione, ma allo stesso tempo vuole favorire un’accelerazione nell’execution. Sotto la guida di De Simone, infatti, Italian Hotel Group punta a un percorso strutturato di espansione, già delineato nel piano industriale.

Il piano

Nel breve periodo, il gruppo prevede l’acquisizione di 3 nuove strutture - tra mare e montagna - entro il 2026–2027, per rafforzare la propria presenza su destinazioni ad alta attrattività turistica.

Entro il 2029, in occasione del decennale del Gruppo, è prevista l’integrazione di ulteriori 10 strutture tra gestioni e acquisizioni, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento su scala nazionale.

Parallelamente, il Gruppo intende mantenere un elemento distintivo della propria strategia: la valorizzazione dei territori in cui opera, attraverso modelli di sviluppo che combinano crescita dimensionale e rispetto dell’identità locale.

In questo modo, Italian Hotel Group punta a posizionarsi come abilitatore di crescita per strutture indipendenti, offrendo strumenti, organizzazione e visione strategica. “Vogliamo guidare una fase di crescita che non sia solo dimensionale, ma soprattutto qualitativa, rafforzando il nostro posizionamento e creando valore per le strutture e per gli ospiti - commenta De Simone -. Il nostro obiettivo è crescere mantenendo un forte legame con i territori e contribuendo alla loro valorizzazione”.