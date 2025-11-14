Italy Family Hotels, aumenta la domanda per la stagione invernale

Segnali positivi per la stagione invernale alle porte in casa Italy Family Hotels. Ad oggi, le richieste per soggiornare negli alberghi del consorzio nel mese di dicembre segnano un aumento del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Destinazione più ricercata è il Trentino-Alto Adige, con richieste in aumento del 37,9% rispetto al 2024.
Si fa largo però anche l’Emilia Romagna, che si posiziona terza fra le regioni, con un +49,8% di ricerche.
Quanto alla domanda, gli albergatori segnalano maggiore flessibilità e soggiorni più brevi. Il 45% rileva un calo della ricerca per la classica vacanza di una settimana piena, mentre cresce la richiesta per le quattro o cinque notti e il long weekend.
In aumento, inoltre, la domanda da parte di famiglie con neonati, sebbene aumentino anche le richieste per servizi dedicati ai ragazzi più grandi.
L’animale domestico è sempre più parte della famiglia anche in vacanza: il 70% degli albergatori ha riscontrato un aumento di famiglie in viaggio con i pet.