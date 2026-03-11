Italy Family Hotels cresce, le new entry del 2026

Italy Family Hotels arriva a quota 159. Tanti infatti sono, grazie ai numerosi nuovi ingressi, gli hotel del portafoglio del consorzio che raggruppa solo strutture specializzate in vacanze con bambini. In Trentino Alto Adige entrano nel network l’Aktiv & Familien hotel Adlernest a Senales (BZ), l’Hotel Das Gerstl Family Retreat a Reschen (BZ), il Linara mountain family stay a Valles (BZ) e il Family Hotel Gutenberg di Scena (BZ).

“L’ingresso nel consorzio Italy Family Hotels - sottolinea il Linara mountain family stay - rappresenta per noi un passo importante per rafforzare e rendere ancora più visibile il nostro costante orientamento come hotel per famiglie. Condividiamo i valori della rete: autentica ospitalità per le famiglie, elevati standard qualitativi e sviluppo continuo”.

Le strutture balneari

Passando, invece, alle località balneari, il 2026 segna l’ingresso di strutture situate in alcune delle più apprezzate destinazioni italiane: il Family Village La Buca del Gatto a Cecina (LI) in Toscana, il Color Dolmen Family Village a Minervino (LE) in Puglia, il Cavallino Bianco Caorle-Venezia a Caorle (VE) in Veneto, il Centro Vacanze Verde Azzurro di Cingoli (MC) nelle Marche.

“Abbiamo scelto di unirci a Italy Family Hotels - spiegano dal Family Village La Buca del Gatto a Cecina - perché vogliamo che l’energia e l’accoglienza del nostro villaggio arrivino a quante più famiglie possibili e perché parliamo la stessa lingua. Il nostro obiettivo è offrire un’ospitalità dove il divertimento dei bambini e ragazzi si fonda con il relax e il benessere dei genitori”.

“Per noi non è solo un marchio - aggiunge il Centro Vacanze Verde Azzurro di Cingoli -, ma un’opportunità per confrontarci con altre realtà simili alla nostra e migliorare ancora l’accoglienza che offriamo ai nostri ospiti”.

A completare il quadro delle nuove adesioni è il Piemonte, con l’ingresso di Country House Ca Faggio di Valdilana (BI), tra le colline biellesi.