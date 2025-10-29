Italy Family Hotels, gli eventi di formazione per il settore

Si terranno in Versilia a Lido di Camaiore il 6 novembre e a Mestre il 13 novembre gli Hotel Family Lab, gli eventi di formazione gratuiti che Italy Family Hotels dedica agli imprenditori alberghieri intenzionati a specializzarsi nel segmento family. Durante i due eventi esperti del settore family, albergatori con le loro best practice e consulenti specializzati presenteranno le proprie esperienze e insight in un segmento in crescita per l’hotellerie Italiana.

Fra gli speaker alcuni albergatori Family di successo: Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel, la catena di hotel family numero uno in Europa; Alessandro Zaffi del Meridiana Family & Nature Hotel, struttura completamente eco-friendly, con servizi specifici per bambini e Guglielmo Lasagna, titolare del Family Hotel Andes di Vigo di Fassa.

“Quello delle famiglie è un mercato con grandi potenzialità, che in Italia non si è ancora espresso completamente - commenta Alberto Gnoli, amministratore di Hospitality Marketing, l’agenzia che gestisce la strategia e il coordinamento del Consorzio -. Italy Family Hotels si posiziona come realtà leader in questo segmento, dall’esperienza quasi trentennale. Ciò che ci caratterizza e distingue è un approccio analitico dei dati a nostra disposizione, dai pattern di prenotazione alla scelta dei servizi e preferenze dei clienti, fino ai ritorni sull’investimento, possibile grazie alle nostre piattaforme di prenotazione e promozione e al team di analisti che le gestisce”.