La politica di investimenti per lo sviluppo strategico e il rafforzamento dei servizi agli hotel associati ha premiato il consorzio Italy Family Hotels che appunto, anche grazie a un investimento totale di 600mila euro, nel 2025 ha riportato risultati positivi, con le attività dell’area digitale che hanno generato 340mila richieste, a più 19% rispetto all’anno precedente.

Importante anche la crescita di visibilità sui social media, con +38% di follower totali rispetto al 2024, frutto di un rinnovamento nello stile visivo, del coinvolgimento di nuove collaborazioni di influencer marketing e del miglioramento anche della brand identity.

Lo sviluppo dell’area di ricerca

Nel 2025 l’Osservatorio Turismo Family by Italy Family Hotels ha inoltre espanso l’area di ricerca: oltre a Family Trend, la ricerca di tipo B2C, sviluppata insieme ad Area 38, che approfondisce desideri e preferenze delle famiglie italiane, è stata integrata una nuova ricerca strategica B2B con la pubblicazione del primo report italiano che fotografa in modo completo il mercato dell’ospitalità family, realizzato da Thrends, società specializzata in analisi e strategie per l’industria del turismo.

Il potenziamento delle aree chiave

E la politica di investimenti continua anche quest’anno. Nel corso del 2026 Italy Family Hotels prevede infatti uno stanziamento di circa 600mila euro, con l’obiettivo di potenziare in modo strutturale tutte le aree chiave del consorzio: il 43% sarà destinato all’area digitale, il 19% all’area gestione, il 18% sarà riservato all’area brand, un altro 18% all’area soci e il 5% all’area sviluppo.

Oltre ai progetti avviati nel 2025, come il potenziamento e il restyling del portale e dei servizi digitali, tra quelli nuovi in avvio ci sono l’inclusione di un sistema di recensioni all’interno di un portale e un’espansione sempre più a livello internazionale. È inoltre previsto un nuovo viaggio studio, pensato per offrire ai professionisti del settore un’esperienza coinvolgente, portandoli a scoprire un modo sempre più innovativo di fare turismo.

Il nuovo Cda

Tra le novità anche l’insediamento di un nuovo Consiglio di amministrazione, che sarà in carica per il mandato 2026-2029. Alla guida del consorzio è stato nominato Alessandro Zaffi, presidente e titolare del Meridiana Family & Nature Hotel in Emilia-Romagna. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, Stefano Cerutti, del NH Collection Alagna Mirtillo Rosso in Piemonte.

“La mia nomina a presidente del consorzio - afferma Alessandro Zaffi - segue il longevo ed eccellente mandato di Marina Pasquini e ha l’obiettivo di valorizzare l’eredità e dare continuità allo spirito che da sempre caratterizzano Italy Family Hotels, con uno sguardo al presente e soprattutto al futuro. È cambiato il modo di fare ospitalità all’interno delle nostre strutture. Entriamo nella nuova era con propositività e determinazione, continuando ad ampliare il network del consorzio, esplorando mercati più ampi e ottimizzando i benefici delle nuove tecnologie”.