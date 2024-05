L’estate si avvicina e le famiglie italiane hanno voglia di partire. Non spaventa l’aumento dei prezzi, si cercano più frequentemente tariffe all inclusive e si presta attenzione alle esigenze dei bambini. È questo il quadro che emerge da una ricerca effettuata da Area38 per Italy Family Hotels, consorzio che riunisce 145 strutture certificate ‘100% family’, intervistando 1724 famiglie italiane e specularmente 47 albergatori Ifh.

La summer 2024 promette bene, il 62% degli hotel – infatti – stima di arrivare a un’occupazione media superiore al 90% con un incremento di fatturato annuo del 5% rispetto al 2023 e del 10% se confrontato con il 2019.

È dunque evidente il desiderio di andare in vacanza, tanto che il 30% delle famiglie coinvolte nel sondaggio ha risposto che prevede di viaggiare più che lo scorso anno, con il 40% dei rispondenti che dichiara la propria ambizione di effettuare addirittura 3 o più viaggi. Nonostante i dati di Ifh rivelino che il valore medio di un pacchetto sia cresciuto del 10,6% rispetto al 2023, il 72% delle famiglie si mostra fiducioso di riuscire a restare in linea con la spesa effettuata un anno fa.

Gettonatissimo risulta il soggiorno da 7 notti o più (ricercato dall’80% delle famiglie), quello che conta è però il rapporto qualità/prezzo (61%) parallelamente a una ricca offerta di intrattenimento e assistenza per i bambini (48%). A conferma di ciò, infine, si esprimono gli albergatori che sottolineano come la tendenza più rilevante per il 2024 sia proprio la richiesta di un servizio baby-sitting insieme alle attività infant per i piccoli da 0 a 2 anni.