JLL nomina Andrea Mancini responsabile dell’area Hotels & Hospitality Capital Markets in Italia

Andrea Mancini è il nuovo Lead Director, Italy Hotels Transactions, Emea Hotels & Hospitality Capital Markets di JLL. Il manager arriva nella società specializzata nella gestione degli investimenti per il settore real estate dopo aver ricoperto il ruolo di Director and Head of Living Investment Properties a CBRE, guidando un team specializzato in investimenti residenziali, studentati, senior living e PRS. In precedenza, ha lavorato per Colliers International, focalizzandosi anche sugli investimenti nel settore alberghiero e leisure.

“L’arrivo di Andrea - ha commentato William Duffey, Head of Emea Hotels and Hospitality, Capital Markets - rafforza ulteriormente la nostra presenza nel capital markets italiano, uno dei più dinamici in Europa. Lo scorso anno il settore ha registrato transazioni per 2,12 miliardi di dollari, con il nostro team coinvolto in operazioni di alto profilo come Club Med Kamarina, Sofitel Roma e Grand Imperiale Forte dei Marmi”.

“Le prospettive di mercato - ha aggiunto Duffey - sono promettenti, con l’espansione di brand globali e flussi turistici che hanno raggiunto il 98% dei livelli pre-pandemia, toccando i 129 milioni”.

Operando dall’ufficio di Milano, Mancini sarà il principale punto di contatto per clienti e proprietari di hotel in Italia, con l’obiettivo di sviluppare relazioni e far crescere il business, in stretta collaborazione con il team di Londra, guidato da Jurrian Dompeling.

“Il nostro Paese - sostiene Mancini - offre opportunità uniche nel panorama europeo, con un patrimonio storico e culturale senza pari e un’offerta turistica in continua evoluzione. Il mio obiettivo sarà quello di potenziare ulteriormente la presenza di JLL sul mercato italiano attraverso un approccio integrato, offrendo ai nostri clienti soluzioni innovative e su misura”.