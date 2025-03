Jumeirah approda in Africa con new entry in Tanzania e Sudafrica

Jumeirah arriva nel continente africano aggiungendo al proprio portafoglio due nuove destinazioni: Jumeirah Thanda Island in Tanzania e Jumeirah Thanda Safari in Sudafrica. I due nuovi indirizzi sono frutto della partnership di Jumeirah, membro di Dubai holding, con il Thanda Group, una collezione di esperienze di hospitality d’alta gamma.

Situata nella riserva marina protetta di Shungimbili Island in Tanzania, Jumeirah Thanda Island comprende un’esclusiva villa privata, mentre Jumeirah Thanda Safari ospita una delle destinazioni safari private più lussuose del Sudafrica, con residenze eleganti e un club per i soci. Il tutto all’insegna del rispetto dell’ambiente e di un’idea di soggiorno sinonimo di esperienza distintiva e significativa. Jumeirah Thanda Safari è situato in una delle riserve private di caccia ai Big Five più esclusive del Sudafrica e comprende Jumeirah Residences e The Royal Thanda Club, con l’intenzione di introdurre nuove sistemazioni di lusso e un lodge rinnovato.

“Il nostro intento per Jumeirah è chiaro - commenta Thomas Meier, chief operating officer e interim chief executive officer di Jumeirah -. Vogliamo crescere in modo sostenibile in nuove destinazioni e diversificare il nostro portafoglio, concentrandoci su proprietà che offrano una proposta unica e forniscano agli ospiti esperienze arricchenti, radicate nella cultura”.

“Jumeirah Thanda Island e Jumeirah Thanda Safari - aggiunge Meier - incarnano questa strategia. Non solo segnano il nostro primo ingresso in Africa - un mercato che continua a registrare una forte crescita nel settore dei viaggi di lusso -, ma rappresentano anche un nuovo stile di esperienza per Jumeirah, che spazia dalla totale esclusività all’opportunità di sperimentare la meraviglia della natura al suo meglio. Con un’attenzione particolare alla cultura locale”.