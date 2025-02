L’Aleph Rome Hotel esempio di ospitalità green, così l’indirizzo riduce il suo impatto ambientale

Un esempio di ospitalità a impatto zero. L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, particolarmente attento alle tematiche ambientali e green, è impegnato in un percorso che punta a ridurre il proprio impatto ecologico, promuovendo soluzioni innovative per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità.

L’iniziativa più recente riguarda l’adozione di un sistema di riscaldamento a impatto zero, grazie all’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione e riscaldamento a pompa di calore.

L’Aleph Rome Hotel ha eliminato la caldaia a gas metano, sostituendola con questa soluzione alternativa che non emette CO2; e utilizza energia elettrica proveniente interamente da fonti rinnovabili.

Le azioni intraprese dall’albergo romano hanno portato all’ottenimento della certificazione Green Key 2024, prestigioso marchio internazionale di qualità ambientale ed ecologica promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE).

Tra le altre iniziative adottate dalla struttura il risparmio idrico, attraverso l’ottimizzazione dei flussi, la riduzione dell’impatto ambientale con l’utilizzo di prodotti ecologici non inquinanti per la pulizia e una gestione impeccabile della raccolta differenziata. Inoltre, sono stati adottati accorgimenti per contenere il consumo energetico, come l’uso di lampade a LED e l’ottimizzazione delle strutture. L’offerta gastronomica, con prodotti a km zero, biologici, locali e vegetariani, si integra perfettamente con le collaborazioni attive sul territorio, che sostengono l’economia locale.

“Sono felice dell’impegno che la società proprietaria e tutto il mio team dedica alle iniziative di sostenibilità - commenta Valeria Fruscio, general manager dell’Aleph Rome Hotel -. Questo è soltanto uno dei piccoli passi che l’Aleph Rome Hotel ha compiuto lungo il cammino verso un mondo più sostenibile e inclusivo. Inoltre, l’albergo ha mostrato un forte impegno con iniziative orientate alla sostenibilità e al miglioramento continuo delle proprie performance ambientali”.