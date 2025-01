Come annunciato da Sebastien Bazin all’ILTM, Accor nel 2025 guarda con particolare attenzione al segmento lifestyle, e spinge sull’acceleratore di Ennismore, che ha annunciato per quest’anno una pipeline che prevede aperture alberghiere, ma anche di ristoranti e bar, in tutti i continenti.

“Ennismore si impegna a creare esperienze significative di stile di vita e svago attraverso una narrazione creativa, un design innovativo, destinazioni culinarie eccezionali e una programmazione dinamica – dice Gaurav Bhushan, co-ceo di Ennismore -. Dopo un anno straordinario di aperture nel 2024, con il debutto rivoluzionario del Delano Dubai, andiamo verso un altro anno di aperture di hotel e ristoranti in tutto il mondo. Il 2025 segna diverse tappe significative per Ennismore e i nostri marchi, tra cui l’ingresso in Australia, l’inaugurazione del primo SLS all-inclusive in assoluto, il ritorno dell’iconico Delano Miami e l’attesissimo arrivo dei marchi Rikas in Europa e nelle Americhe “.

Ennismore entrerà per la prima volta in diversi nuovi mercati, tra cui l'Australia con Hyde, Mondrian e 25hours e l'Irlanda con The Hoxton Dublin, oltre a debutti di marchi, tra cui SLS in Europa e Mama Shelter in Asia.

Fra gli opening, nell’area Asia Pacifico arriveranno il Mondrian Gold Coast, che segna il debutto in Australia del marchio. Sempre in Australia sono attesi l’Hyde Perth e il 25hours Hotel Sydney The Olympia, mentre a Singapore arriverà per il suo primo sbarco in Asia Mama Shelter, con il Mama Shelter Singapore Orchard.

Nelle Americhe debutterà in Messico, a Cancun, il SLS Playa Mujeres, mentre a Miami torna il Delano Miami Beach, un'icona a South Beach.

In Europa arriva SLS, con il primo SLS Barcellona; il brand Hoxton è invece atteso in apertura a Firenze, a Edimburgo e a Dublino, mentre Mama Shelter è pronta a sbarcare anche in Svizzera con il Mama Shelter Zurigo.

Grande impegno infine in Medio Oriente e Nord Africa, con due Rixos in apertura in Egitto: ad Alessandria, sulla baia di Al-Montaza, arriva il Rixos Montaza Alexandria mentre il Mar Rosso vedrà l’apertura del Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Ad Abu Dhabi arriva Mondrian Abu Dhabi, mentre in Arabia Saudita sbarcano il Rixos Obhur a Jeddah, il Rixos Hotel a King Abdullah Economic City e nell’area del Red Sea Project SLS Red Sea.