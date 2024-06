L’hospitality ha un nuovo brand: LVG Hotel Collection

Saranno almeno quindici, secondo il piano industriale, le strutture in gestione diretta che nel prossimo triennio entreranno a far parte di LVG Hotel Collection, il nuovo brand che porta la firma di LVG Management and Consulting.

Hotel che, come spiega il ceo e founder di LVG Management and Consulting, Claudio Lavagna, saranno su tutto il territorio nazionale e si aggiungono “ai dieci gestiti attualmente in Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna”.

“Abbiamo scelto di non cambiare il nome dei singoli hotel che prendiamo in gestione - aggiunge Marco Scacchetti, communication manager di LVG Hotel Collection - per valorizzarne il posizionamento dei singoli marchi sui loro territori di riferimento. Aggiungiamo però il nuovo brand per identificarli come parte del gruppo LVG e per raccontare ai nostri ospiti come possano trovare in tutte le nostre strutture gli stessi standard qualitativi e vocazione all’accoglienza”.

Il progetto di espansione delle gestioni aveva preso forma già nel 2022 con la prima acquisizione sul lago Maggiore dell’Hotel il Chiostro di Verbania.

In totale LVG Hotel Collection gestisce ora circa 600 camere in strutture a 3 e 4 stelle.