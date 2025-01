L’hotel Mirtillo Rosso entra in NH Collection

Nato circa una decina di anni fa, il family hotel di Alagna di proprietà della famiglia Ponti, la cui caratteristica è stata, per qualche tempo, festeggiare il Natale tutti i mesi dell’anno (lo raccontavamo qui) , entra in Minor Hotels e si prepara a festeggiare la riapertura sotto le insegne di NH Collection Hotels & Resorts nel marzo 2025 sotto il nome di NH Collection Alagna Mirtillo Rosso .

L’hotel si trova a pochi minuti dalla funivia Alagna, che porta i visitatori al comprensorio Monte Rosa Ski, un'area che collega tre valli: la Valsesia, la Valle di Gressoney e la Valle di Champoluc, dove gli amanti dello sci possono godere di 150 chilometri di piste tra il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Questo hotel dispone di 56 camere, un centro benessere con spa suddiviso in un'area riservata agli adulti di 300 metri quadrati con piscina interna ed esterna, una piscina di galleggiamento salino, una vasca idromassaggio, due saune, un bagno turco, docce emozionali e quattro sale per trattamenti; e un'altra area di 400 metri quadrati per le famiglie con piscina interna ed esterna. Inoltre, gli ospiti possono godere dell'ampio giardino, che dispone di un'area giochi per bambini e lettini prendisole.

“La collaborazione con Minor Hotels è una grande opportunità per Mirtillo Rosso, le persone che ci lavorano e tutta la Valsesia – spiega la proprietaria dell’hotel, Lara Ponti -. Far parte di un gruppo internazionale così rilevante è un'opportunità di sviluppo, ma anche un riconoscimento del valore e della bellezza di questo versante del Monte Rosa. Con il gruppo Minor condivido la ricerca di un modello di business sostenibile, con valori forti e profonde radici locali, attraverso l’attenzione alle persone e il rispetto per l’ambiente”.

Con questa struttura, che segna l’ingresso di NH Collection nel segmento degli hotel di montagna, Minor Hotels Europe & Americas arriva a 60 proprietà in Italia con i marchi Anantara, Tivoli, Avani, NH Collection, nhow e NH.