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L’Hotel Palace Berlin entra nell’orbita di Hyatt

E’ atteso per l’inizio del prossimo anno l’ingresso nel portfolio di Hyatt Hotels Corporation dell’Hotel Palace Berlin, che si unirà ai marchi Hyatt Regency e World of Hyatt al termine di una ristrutturazione graduale. L'hotel amplierà la presenza di Hyatt nella capitale tedesca. Il portafoglio esistente dell'azienda a Berlino include Grand Hyatt Berlin, Me and All Hotel Berlin East Side, Lindner Hotel Berlin Ku'damm, che fa parte di JdV by Hyatt, e cinque hotel Mr & Mrs Smith.

La proprietà comprende 239 camere e 39 suite, che soddisfano sia la domanda business sia leisure. Le sue strutture includono un esclusivo lounge club, che dovrebbe essere ridisegnato come Regency Club, il ristorante beef45, due bar, una spa e una piscina. L'hotel offre inoltre circa 2.600 metri quadrati, ovvero 28.000 piedi quadrati, di spazi per eventi distribuiti in 18 sedi. Le strutture possono ospitare fino a 900 ospiti.

“L'Hotel Palace Berlin si è costruito una reputazione eccezionale nel corso degli anni e siamo entusiasti di accoglierlo nel marchio Hyatt Regency - spiega Gabriela Basovska, direttrice dello sviluppo Nord Europa di Hyatt -. La sua posizione privilegiata nella City West, l'ospitalità di alto livello e le strutture eccezionali per riunioni lo rendono un abbinamento naturale per un marchio costruito per unire le persone”.

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