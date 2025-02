L’hotel Principe d’Aragona di Modica entra in BWH Hotels Italia & Malta

BWH Hotels Italia & Malta rafforza la sua presenza in Sicilia. Entra nel Gruppo l’hotel Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western.

“Questa nuova affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del Gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia – spiega Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italia & Malta -. Modica, con il suo patrimonio culturale e la sua crescente attrattiva turistica, rappresenta infatti una località ideale per il nostro brand. Continueremo a lavorare con dedizione per offrire ai nostri ospiti esperienze di qualità e per contribuire allo sviluppo di un turismo sempre più sostenibile”.

Il Principe d’Aragona è un hotel 4 stelle situato nel cuore di Modica. Grazie alla combinazione di comfort, design moderno e servizio, rappresenta la scelta ideale per chi cerca un soggiorno raffinato e all’insegna del benessere. La struttura dispone di 35 camere e 2 sale meeting: la Sala Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Sala Arancio, che può accoglierne fino a 80. L’hotel è inoltre dotato di una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante che offre piatti raffinati, un lounge bar perfetto per momenti di convivialità e una terrazza panoramica che regala una vista suggestiva sulla città. Inoltre, dispone di un ampio parcheggio, ideale per gli ospiti che arrivano in auto, garantendo loro comodità e sicurezza durante il soggiorno.

“L'ingresso del nostro hotel nel network BWH rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più ad un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche – ha commentato Raimondo Minardo, in rappresentanza del Gruppo Minardo, proprietario dell’hotel gestito da MH Hospitality –. Siamo entusiasti di unirci ad un marchio che ha sempre garantito alti standard nelle performance, il che ci consente di rafforzare il nostro impegno nell’offrire agli ospiti un'esperienza di qualità. Iniziare questo percorso con BWH è un segno di reciproca fiducia e condivisione dei valori”.