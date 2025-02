Un totale di 285 nuovi hotel e 47mila camere nei prossimi tre anni. Sono cifre importanti quelle che definiscono il piano di sviluppo di Minor Hotels, che inizia il 2025 pianificando un’espansione che lo porterà ad avvicinarsi al traguardo di 850 proprietà entro la fine del 2027. Sebbene oltre il 50% delle strutture attuali del gruppo si concentri in Europa, l’incorporazione di più di 100 strutture in Asia, più di 60 in Medio Oriente e Africa, oltre a 40 in Australia e Nuova Zelanda porterà a un modello di business più equilibrato a livello globale.

Minor Hotels intende inoltre espandersi in bacini prioritari come il Nord America e l’Asia settentrionale. Tra i mercati chiave figurano il Marocco, l’Egitto e la Turchia, cui si aggiunge l’India, dove è stato recentemente inaugurato l’Anantara Jewel Bagh Jaipur Hotel.

I segmenti lusso e upscale

Motori della crescita continuano a essere i segmenti lusso e upscale. Il primo, in particolare, rappresenterà un terzo delle nuove aperture previste dal piano triennale con i brand Anantara, Tivoli ed Elewana Collection. Un altro terzo si concentrerà sul segmento premium con NH Collection, Avani e nhow.

Tra le nuove aperture oltre al nhow di Roma, la cui inaugurazione è prevista nel secondo trimestre dell’anno, il Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel in Portogallo e l’Avani+ Barbarons Seychelles Resort nel terzo trimestre del 2025, la cui ristrutturazione trasformerà completamente la proprietà in un indirizzo di punta del brand Avani, che si espanderà così nell’Oceano Indiano.

Il brand Anantara, invece, debutterà nel segmento dei campi tendati di lusso con l’Anantara Kafue River Zambia Tented Camp, mentre l’anno si concluderà con la riapertura del NH Collection Maldives Reethi Resort, che si ripresenterà al mercato, dopo sei mesi di ristrutturazione, con un design completamente rinnovato, diventando il secondo NH Collection nell’arcipelago.