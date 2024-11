“Continuiamo a registrare una crescita significativa in Italia - con più di 2.000 camere nella nostra pipeline - e siamo lieti di annunciare due ulteriori acquisizioni tra i nostri marchi full and focused service”. Alan Mantin, vice president, development, Southern Europe di Hilton, presenta con queste parole le due nuove tappe dell’espansione italiana del gruppo: il debutto del brand Hampton by Hilton a Roma e l’apertura del Double Tree by Hilton Naples Oriente.

Frutto di un accordo di franchising con Italyhotelmanagement Srl, l’Hampton by Hilton Rome St Peter’s, con le sue 124 camere, sarà il primo hotel del marchio nel centro di Roma e verrà inaugurato nel marzo 2025. Una struttura situata in una posizione strategica, a pochi passi da Via Gregorio VII e vicino alla Città del Vaticano, ideale sia per i viaggiatori d’affari sia per i turisti che intendano scoprire Roma.