Le ambizioni di GDF Hotel: 100 milioni di ricavi entro il 2030

Il suo piano è di arrivare a 16 o 17 hotel e superare i 100 milioni di ricavi nel 2030 rivolgendosi anche alla clientela leisure. Il Grupppo Della Frera guarda a un rapido sviluppo del suo portafoglio alberghiero, che oggi conta 10 strutture a 4 e 5 stelle soprattutto in Lombardia, e vuole ampliare il raggio d’azione al Nord Italia.

“A luglio - riferisce a Il Sole 224 Ore il fondatore e presidente del gruppo GDF Hotel, Guido Della Frera - apriremo un 4 stelle a Venezia-Mestre e, tra il 2024 e il 2025, prevediamo di investire in tutto 28 milioni”. Il core business del gruppo alberghiero è nel segmento della clientela d’affari e congressuale ma ora, con il piano di sviluppo di medio termine, guarda anche alla clientela leisure ed è alla ricerca “di opportunità in località turistiche in Veneto, Liguria ed Emilia Romagna” continua il presidente.

L’obiettivo è di aggiungere al portafoglio altre 4 o 5 strutture per ottimizzare al massimo i costi. Nel 2028 è prevista una prima tappa di avvicinamento all’obiettivo finale dei 100 con il raggiungimento dei 70 milioni di ricavi, il doppio del 2023.