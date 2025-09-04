Le Bristol Paris: tre nuove suite per celebrare il centenario

Poesia, arte, romanticismo e sullo sfondo i tetti di Parigi e la Tour Eiffel. Il leggendario Le Bristol Paris celebra il suo centenario presentando tre nuove suite dal concept differente, ma che coniuga l’eredità centenaria con la modernità e lo spirito bohémienne che da sempre caratterizza il palazzo.

La Eden Suite è un rifugio nel verde e un riparo dalla frenesia della Ville Lumiere. Con 200 mq e una terrazza privata di 118 mq con giardino e spa (hammam, sauna, doccia sensoriale, jacuzzi e area massaggi). La Honeymoon Suite all’ottavo piano è stata pensata da Narcisa ed Elvira Oetker insieme a Studio Bjorg come un inno all’amore con arredi curatissimi, tessuti tenui, cucina privata e balconi sui tetti parigini.

Infine l’Imperial Suite riflette tutto il fascino della residenza d’arte poiché è stata per vent’anni la residenza privata e l’atelier dell’artista americano contemporaneo George Condo , che ha collaborato con gli architetti e donato sue opere inedite. Una suite che è più un appartamento-museo di 320 mq dove le tele di Condo dialogano con pezzi della collezione Oetker, da Chagall a Giacometti fino a Jean Cocteau.