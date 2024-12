Le feste di Natale negli hotel 5 stelle d’Italia

Le festività 2024 offrono un viaggio tra eleganza e tradizione negli hotel d’Italia da Sud a Nord. A Palermo, Villa Igiea, per la prima volta aperta in inverno, unisce innovazione e stile siciliano con un albero di Natale in lino ricamato, decorazioni artistiche e gastronomia up level.

A Roma, Villa Agrippina Gran Meliá celebra con cene gourmet e un esclusivo Grand New Year’s Eve, mentre l’Hotel de Russie brilla con decorazioni D&G e attività per grandi e piccini.

L'Hotel de la Ville, con decorazioni sostenibili in collaborazione con Brioni, accoglie gli ospiti al nuovo Café Ginori, dove lifestyle e alta cucina si incontrano grazie al menu di Fulvio Pierangelini.

Toscana protagonista, invece, con l’Hotel Savoy, che coniuga alta cucina e arte grazie al progetto “Deck the Halls”, e Castelfalfi, che incanta con mercatini, spettacoli e specialità gastronomiche.

In Sardegna, Porto Cervo si trasforma in un villaggio natalizio con concerti ed eventi imperdibili.

Portofino, con Splendido Mare, punta su eleganza e comfort, mentre a Milano Palazzo Cordusio Gran Meliá offre un Capodanno glamour tra decorazioni anni ‘20 e una vista esclusiva sul Duomo.