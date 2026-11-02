Le Graal investe in Puglia: acquisita Masserria Torre Coccaro

Le Graal entra in Puglia con l’acquisizione di Masseria Torre Coccaro e Coccaro Beach Club a Savelletri di Fasano, nel Brindisino. Il brand fondato da Fabrizio Di Amato, attraverso Maire Investments, amplia il portafoglio, dopo i progetti a Roma, Cortina d’Ampezzo e Desenzano del Garda.

La masseria cinque stelle lusso, storica proprietà della famiglia Muolo, risale al XVI secolo e offre camere, suite, ville, ristoranti e spazi wellness. Nell’operazione rientra il beach club con spiaggia, ristorante, lounge bar, sala trattamenti e boutique.

L’ingresso nella collezione sarà graduale: resteranno nome e identità, con continuità operativa e stabilità organizzativa. Il piano punta a rafforzare il posizionamento e arricchire l’offerta, valorizzando il patrimonio e le relazioni locali.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di diversificazione degli investimenti nell’ospitalità di alta gamma.