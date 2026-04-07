Le migliori aziende in cui lavorare: chi vince nel turismo

L’hospitality tiene alta la bandiera dell’industria dei viaggi nella classifica Best Workplaces Italia 2026, che premia i migliori ambienti di lavoro nella Penisola.
Tre player del comparto ricettivo si sono aggiudicati un posto nel ranking stilato da Great Place to Work Italia sulla base delle valutazioni di oltre 210mila lavoratori di 415 organizzazioni attive sul territorio nazionale. Si tratta di Hilton, Bluserena Hotels & Resorts ed Egnazia Ospitalità Italia.
Hilton, riporta Corriere.it, si aggiudica il primo posto tra le aziende con oltre mille collaboratori, confermando così il posizionamento degli scorsi anni. Nella stessa categoria figura anche Bluserena Hotels & Resorts al 15esimo posto.
Egnazia Ospitalità Italia si aggiudica invece il nono posto tra le aziende che contano tra i 500 e i 999 collaboratori.
Nessun altro nome del turismo figura nel ranking di quest’anno.