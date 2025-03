Affacciato sul lago di Garda, Lefay è un tempio del wellness a cinque stelle, pioniere di un concetto olistico di benessere che fonde ricerca scientifica occidentale e medicina classica cinese nel efay SPA Method.

Da questa filosofia nasce il nuovo programma, con l’obiettivo di accompagnare gli ospiti in un percorso di consapevolezza del proprio stato di benessere e del suo potenziale. Ideato dal comitato scientifico Lefay Spa Method, il programma si sviluppa attraverso un soggiorno minimo di tre notti, articolato in esperienze mirate: massaggi terapeutici per abbassare le difese, tecniche di respirazione per riequilibrare mente e corpo e per risvegliare i sensi, escursioni nel parco dell’Alto Garda per riscoprire lo stupore del momento presente. Il percorso culmina con il trattamento salino Water Shiatsu

“È un processo di accettazione che aiuta a raggiungere il ‘ming’ e arrivare alla consapevolezza di come poter vivere la propria vita” spiega Monica Mescoli, Lefay Spa manager. A completare l’esperienza, Lefay ha introdotto il suono come elemento essenziale di benessere. Tre canali musicali dedicati – Rilassamento profondo, Rivitalizzante e Anti-stress – accompagnano gli ospiti in un percorso di riequilibrio emotivo e fisico.

Inoltre, abbracciando ulteriormente la biorisonanza, Lefay crea una traccia musicale personalizzata, calibrata sulle vibrazioni individuali e sulla voce, da donare agli ospiti per continuare a casa questo viaggio verso il benessere. V.O.