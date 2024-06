Leonardo Hotels, arrivano le yoga experience nelle strutture italiane del gruppo

Arrivano le yoga experience nelle strutture italiane di Leonardo Hotels. Il gruppo ha siglato una partnership con Lavera Yoga, con cui ha sviluppato programmi esclusivi per gli amanti della disciplina, che saranno disponibili in varie modalità nei suoi sei indirizzi nella Penisola.

Dalla fine di giugno gli ospiti potranno così partecipare a lezioni private o di gruppo, nonché accedere in autonomia alla Lavera Yoga Academy, piattaforma online con centinaia di video di allenamento, in italiano e in inglese, suddivisi per livello.

L’offerta di esperienze legate allo yoga vedrà come promotore dell’iniziativa Leonardo Hotel Lago di Garda-Wellness and Spa. Per tutta l’estate gli ospiti potranno partecipare ogni giovedì a lezioni di gruppo settimanali per praticare yoga all’aperto e degustare al bar una selezione di speciali salutari centrifugati, spremute e frutta, con una speciale promozione dedicata. Su prenotazione in loco, e a pagamento, saranno inoltre disponibili sessioni individuali di yoga con istruttore qualificato, per rendere ancora più personalizzata l’attività.

Per le aziende, saranno inoltre proposti pacchetti di team building.