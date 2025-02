Leonardo Hotels, inizia il recruiting per le nuove strutture di Roma

Parte il recruiting di Leonardo Hotels per le nuove strutture di Roma, il NYX Hotel Rome, che aprirà quest’estate nel quartiere Prati, e il Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, inaugurato il primo febbraio. Tra le posizioni aperte figure come il front office agent, l’F&B manager e l’housekeeping manager. Leonardo Hotels si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri.

I percorsi formativi

Tra i percorsi formativi su misura lo Youngster Program, rivolto a chi è all’inizio della carriera professionale e focalizzato sulla scoperta delle proprie capacità e sulla pianificazione del percorso professionale. C’è poi il Management Program, pensato per chi ricopre posizioni chiave o di vice-responsabilità, con l’obiettivo di sviluppare competenze di leadership, e l’Expert Program, destinato a chi già occupa ruoli di leadership e desidera ampliare le proprie competenze o assumere maggiori responsabilità. Leonardo Hotes propone, infine, l’Expert Senior Program: progettato per i nuovi manager o senior manager, offre una panoramica approfondita su temi specifici come revenue management, eCommerce, sales & marketing, finance, HR e acquisti.

Il gruppo parteciperà domani al TFP Summit Roma, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane. “Un’occasione per noi per incontrare professionisti del settore e condividere la nostra visione di un’ospitalità che valorizza il capitale umano - sottolinea Sabrina Ligi, Cluster HR Manager Italy, Hungary & France -. Siamo alla ricerca di talenti che vogliano crescere con noi e contribuire a un’ospitalità innovativa e sostenibile. Far parte di Leonardo Hotels significa entrare in una realtà dinamica, internazionale e in continua crescita, dove ogni collaboratore è valorizzato e supportato nel proprio percorso professionale”.