Leonardo Hotels, l’anno di crescita e i progetti su Roma

Un anno straordinario per Leonardo Hotels che, con un fatturato stimato di 50 milioni di euro e un tasso di occupazione annua vicino all’85%, conferma il suo ruolo chiave nel mercato italiano, continuando a rispondere alla crescente domanda di esperienze ricettive di alto livello.

Il gruppo ha lo sguardo rivolto ai progetti del 2025, preparandosi a espandere ulteriormente la propria presenza. “Roma sarà strategica con due nuove aperture nel 2025 - afferma Monica Stefanelli, head of sales cluster Italy Leonardo Hotels -; a febbraio ci sarà l’opening di Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, situato nel suggestivo quartiere Monti, parte della gamma del gruppo di comfort hotel con quel qualcosa in più e ad agosto il NYX Hotel Rome, nel cuore del quartiere Prati, una zona strategica della Capitale, dallo stile e il design giovane con arte, intrattenimento e spirito locale con una struttura ampia e completa con 323 camere, una centro congressi e altre novità a livello di servizi”.

Ma non è tutto. La catena alberghiera chiude un 2024 ricco di successi con un’iniziativa solidale: il 21 dicembre insieme al partner “Ferrari Club Passione Rossa” regalerà un sorriso ai bambini in cura nei reparti di oncologia e radiologia al Policlinico Gemelli di Roma portando dei doni firmati Leonardo Hotels su una decina di Ferrari. “La manifestazione dimostra il nostro impegno nell’unire la responsabilità sociale alla nostra attitudine verso un’offerta alberghiera di qualità – dice Raphael Carmon, country general manager Italy, France & Hungary -. Vorremo dare un segnale concreto di come l’ospitalità possa andare oltre la semplice accoglienza, diventando un vero e proprio strumento partecipazione alle attività collettive dei territori in cui sono presenti le proprietà Leonardo Hotels”.