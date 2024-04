Leonardo Hotels: nuovo NYX Hotel a Roma nel 2025

Un nuovo hotel a Roma per Leonardo Hotels. Si tratta dell’Hotel Cicerone Roma, che riaprirà come NYX Hotel Rome by Leonardo Hotels a seguito di una ristrutturazione completa. Leonardo Hotels è ora presente con due hotel a Roma, per un totale di sette strutture in Italia.



Leonardo Hotels ha acquisito direttamente l’hotel dal Banco BPM; è situato nel quartiere Prati, tra il centro storico e Città del Vaticano, con le più note attrazioni turistiche, come Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro e Piazza di Spagna, a pochi minuti di distanza.



Con quasi 300 camere distribuite su otto piani, un ristorante, un bar, un cortile con terrazza e un

parcheggio multipiano, l'hotel si presta per un soggiorno leisure a Roma, ma anche per i viaggiatori d’affari che troveranno tre sale riunioni, con una capienza fino a 100 persone, rendendo la struttura il luogo ideale per meeting ed eventi.



L'hotel è attualmente chiuso per un'ampia ristrutturazione e riaprirà come NYX Hotel Rome by Leonardo Hotels all'inizio del 2025. NYX Hotels by Leonardo Hotels, il brand lifestyle di Leonardo, è sinonimo di un concetto alberghiero creativo che unisce individualità, esprit locale e stravaganza alla moda. Il marchio è caratterizzato da un concept artistico curato da artisti locali. All'insegna del motto “We own the Night”, nei NYX Hotels sono in programma numerosi eventi culturali e serate con DJ. Al tempo stesso, gli hotel sono ideali per i viaggiatori business e per incontri d’affari in un’atmosfera urban.