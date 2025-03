Leonardo Hotels, oggi luci spente negli hotel per l’Earth Hour

Leonardo Hotels aderisce all’Earth Hour 2025. Il Gruppo partecipa oggi all’iniziativa globale promossa dal Wwf, spegnendo le luci per un’ora in tutte le sue proprietà europee.

Dalle 20:30 alle 21:30, le strutture firmate Leonardo Hotels spegneranno o ridurranno del 20% l’illuminazione delle aree comuni e, dove possibile, anche degli spazi esterni come giardini, terrazze e bar. Inoltre, verranno esposti materiali informativi per incentivare i viaggiatori a contribuire all’iniziativa con piccoli gesti eco-friendly e per invitare gli ospiti a condividere sui social la loro azione sostenibile.

“Leonardo Hotels continua a impegnarsi attivamente per la tutela del clima e dell’ambiente”, afferma Natascha Michaelsen, project coordinator sustainability di Leonardo Hotels Central Europe. “Attraverso progetti innovativi, un’attività di ricerca costante e una strategia basata su una serie di misure a lungo termine, intendiamo contribuire in modo concreto a un futuro sostenibile”.